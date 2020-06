Le groupe immobilier Al Omrane lance le 1er Chatbot multi langues et multiplateformes au Maroc, accessible 24h/7 et via son site web, et les plateformes WhatsApp et Facebook. Cet assistant virtuel, basé sur l’intelligence (I.A) permet aux citoyens d’avoir un accès instantané et permanent à l’information 24h/24 et 7j/7, s’ajoutant ainsi aux différents canaux de communication mis en place par le Groupe.

Cette nouvelle solution vient appuyer le Centre de Relation Clientèle à travers trois plateformes : site web (alomrane.gov.ma), Facebook (Al Omrane BOT) et WhatsApp (05 22 49 41 15 – sans surcoût), ce Chatbot répond à toutes les questions du citoyen en français, en arabe classique et en darija.

S’inscrivant dans l’élan d’engagement nationale insufflé par le Roi Mohammed VI, qui vise à préserver la santé des citoyens, le Groupe Al Omrane a réadapté sa Roadmap Digitale pour intégrer un programme spécial « Mouwakaba » visant à accélérer la digitalisation.

Ce programme intègre des projets innovants permettant au Groupe de s’adapter à cette nouvelle situation et de préserver la santé de ses partenaires, clients et citoyen tout en offrant un service de qualité.