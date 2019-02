La marque de chaussure marocaine Io souffle cette année sa 5ème bougie. Une année anniversaire marquée par son déploiement à l’international, avec une première présence à Los Angeles, en partenariat avec l’un des stylistes les plus courtisés des stars américaines, Hicham Benslimane.

Après avoir été Chaussure officielle de Caftan depuis 2015 et Chaussure officielle du Casa Fashion Show depuis 2017, et participé au Dubaï International Film Festival en 2017, Io exporte aujourd’hui son savoir-faire à l’échelle internationale, plus précisément à Beverly Hills, dans le flagship de la marque The Royals, fondée par le talentueux styliste d’origine marocaine Hicham Benslimane et son associée Fay Riviere.

Audace, créativité, charisme et excellence sont les maîtres-mots de cette collaboration axée sur la richesse stylistique et le talent. ‘‘Aujourd’hui, nous célébrons notre 5ème anniversaire en nous unissant avec une grande pointure de la mode et du glamour hollywoodiens, qui partage nos valeurs et notre vision de la femme et de l’homme charismatiques et affirmés’’, commente Ahlam Bennis, directrice artistique de la Maison Io.

‘‘The Royals est très fier du partenariat scellé avec Io. Nous avons en commun le sens du détail, la passion du beau, et l’envie d’offrir à notre clientèle des pièces d’exception qui les sublimeront et leur donneront l’assurance qu’ils méritent’’, précise Hicham Benslimane, co-fondateur de The Royals.

