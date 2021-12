La marque de chaussure Io franchit une nouvelle étape de son développement et ouvre les portes de son 2ème Store au Maroc.

La marque de chaussures de luxe marocaine au design italien inaugure ainsi son store à M Avenue, dans le cœur huppé et vibrant de Marrakech.

Le choix de la ville rouge n’est pas fortuit, elle incarne en effet la destination internationale, branchée et jet set par excellence. Elle est aussi l’un des principaux marchés de la marque Io, les résidentes de Marrakech figurant parmi les meilleures clientes de la marque Io depuis sa création.

Io a vu le jour 8 ans plus tôt, mais la création de la Maison s’inscrit dans une tradition familiale. Trois générations se sont succédées pendant près de 40 a s au service des marques de chaussure de luxe internationales telles que Kenzo, Robert Clergerie, Gucci, Charles Jourdan ou Sonia Rykiel.

Chaussure officielle de Caftan depuis 2015 et Chaussure officielle du Casa Fashion Show depuis 2017, Io a également participé au Dubaï International Film Festival en 2017, et exporté son savoir-faire de l’autre côté de l’Atlantique, à Beverly Hills.

Imaginée pour les femmes et les hommes ne souhaitant plus choisir entre confort et style, Io est à la fois le savoir-faire et l’exigence d’artisans marocains chevronnés et la créativité raffinée de designers italiens puisant leur inspiration dans les dernières tendances de la capitale mondiale de la chaussure.

La marque Io est ainsi le fruit d’un croisement d’horizons qui permet de nourrir sa créativité et son expertise.