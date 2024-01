Une enveloppe budgétaire de plus de 36 millions de dirhams (MDH) a été allouée au financement du projet de mise à niveau du site touristique d’Oued El Kennar dans la province de Chefchaouen.

Ce projet intégré sera financé dans le cadre d’une convention de partenariat entre la Direction générale des collectivités territoriales, le ministère du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, le conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), le conseil provincial de Chefchaouen et les conseils communaux de Bni Selmane et de Steha, adoptée par le Conseil régional lors de sa dernière session au titre de 2023.

Il porte sur la création de circuits touristiques, la mise en place d’un centre de surveillance, des espaces de divertissement et de loisirs, un espace de jeux pour enfants, une colonie de vacances et des parkings,ainsi que la construction d’un centre d’accueil.

Il s’agit également de la construction d’ouvrages d’art pour la traversée, la création d’un centre de sûreté, des points de surveillance, l’aménagement de l’espace ainsi que la construction d’un centre d’accueil et des points de premiers soins.

Ce projet, qui sera réalisé entre 2024 et 2025, ambitionne de créer un espace touristique digne des potentialités de la région, de renforcer les infrastructures liées à cet espace, de soutenir les investissements touristiques dans la province, de promouvoir la compétitivité et de créer des opportunités d’emploi.