Un mémorandum d’entente a été signé entre l’Office National des Chemins de Fer (ONCF) et la compagnie émiratie, Etihad Rail, concernant le développement du réseau ferroviaire aux Émirats Arabes Unis (EAU), le 17 mai à Abou Dhabi.

Le partenariat a été conclu en marge de la 17e édition de la Conférence et du Salon Ferroviaire du Moyen-Orient (Middle East Rail 2023). La signature s’est faite en présence du DG de l’ONCF, Mohamed Rabie Khlie et Shadi Malak, CEO d’Etihad Rail.

Le mémorandum d’entente porte sur le développement du réseau ferroviaire aux émirats à travers l’échange d’expériences et l’adoption des best practices.

Shadi Malak a indiqué à cette occasion : « nous allons travailler en étroite collaboration avec l’ONCF, l’un des plus anciens opérateurs ferroviaires sur le continent africain, afin de nous accompagner dans le développement de nos activités au sein des EAU ».

As part of our efforts to provide the best and enhance cooperation with regional and international entities, #EtihadRail signed an MoU with Morocco’s National Railways Office (ONCF), to develop the UAE’s railway network through the exchange of knowledge and best practices. pic.twitter.com/1V6mp6v21w

— Etihad Rail (@Etihad_Rail) May 17, 2023