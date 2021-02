Chestertons Global Franchise Holdings Limited, agence immobilière internationale fondée en 1805, annonce l’ouverture de sa toute première antenne au Maroc. Une ouverture inscrite dans la politique d’expansion du groupe, et ce, moins d’un mois après une toute nouvelle implantation sur la Costa del Sol espagnole annoncée en Janvier dernier.

Il est à noter que cette ouverture s’inscrit dans la dynamique d’expansion du groupe, politique renforcée par l’arrivée début 2020 de Jamie McMullan et David Russel, deux poids lourds de la scène de l’immobilier sur le plan international, et qui ont contribué depuis leur arrivée dans la maison bi-centenaire à accroître de manière exponentielle le nombre d’agences et de succursales.

Installée à Rabat, Chestertons Morocco proposera en plus du métier traditionnel d’agence immobilière, l’ensemble des services ayant fait la renommée depuis 1805 de Chesterons International Real Estate Brokerage tels que :

Le conseil, recherche et mandat de propriété;

La gestion de propriété (Property Management);

Gestion de portefeuille d’actifs immobiliers;

Ou encore des services dévaluation d’actifs.

La succursale Chestertons Rabat desservira les principales grandes villes du Royaume, à l’instar de Tanger, Marrakech, et Casablanca, Agadir ou encore Dakhla en mettant en avant les projets immobiliers les plus exclusifs du Royaume. Une attention toute particulière sera accordée aux développements neufs aussi bien pour ce qui est des immeubles, appartements ou villas.

Les équipes de Chestertons Maroc en plus de leur synergie avec le reste des équipes et des succursales du groupe à travers le monde, bénéficieront d’un accès et mise en relation privilégiés avec des acheteurs et investisseurs internationaux de qualité venant des quatre coins du monde. En effet, le package imaginé par Chesterons pour ses franchisés se démarque par une multitude d’outils dynamiques et une synergie quasi unique sur le marché permettant à chaque succursale de profiter du vivier de clients internationaux du groupe et de bénéficier d’une force de frappe unique.

Gavin Vercoe, Chief Operating Officer International at Chestertons Global, déclare à l’occasion “

Cette année s’annonce riche en évènements et faits marquants et nous sommes fiers de confirmer notre volonté d’expansion et de pénétrer une nouvelle partie du globe à travers Chestertons Morocco.

L’équipe locale de Chestertons Morocco en tant que membre à part entière de notre réseau international bénéficiera de toute la force de notre réseau de partenaires mais aussi du soutien total et complet de l’ensemble de leurs collègues à travers le monde, qui eux aussi bénéficieront sans aucun doute de cette nouvelle vitrine dans un pays clé comme le Maroc.

L’équipe locale (Maroc) de Chestertons débute cette aventure avec une expertise reconnue dans le développement neuf, ce qui va de pair avec notre positionnement et stratégie de développement pour cette année et celles à suivre. Nul doute que cette équipe saura relever les défis et se positionner dans les success story du groupe.

Le réseau Chesterons se démarque par un incomparable vivier de spécialistes de l’immobilier délivrant un service et savoir-faire sans égal à tous nos clients à travers le monde.

En effet, Chesterons ce sont plus de 100 succursales en Europe, Amérique du Nord, au Moyen Orient, en Asie, et maintenant en Afrique continentale employant des milliers de spécialistes du secteur immobilier et mariant à la perfection standards internationaux, expertise globale et une connaissance parfaite de leur marché local.

Les franchises du groupe ne bénéficient pas uniquement du capital sympathie, de l’image ou encore des procédures et Best Practices de la maison mère mais aussi et surtout d’un réseau trié sur le volet de partenaires (brokers, apporteurs d’affaires… mais aussi clients) de tout le groupe.

Des solutions innovatives de lead-generation et un solide support sur toute la partie back-office viennent compléter une partie de la valeur ajoutée que Chesterons apporte à chacun de ses franchisés et partenaires