Brand & Image a annoncé aujourd’hui avoir été désignée par MIE Group, organisateur d’événements internationaux, pour diriger la troisième édition de la China Trade Week Morocco (CTW) et la première édition du Salon Africain de la Technologie (AFTS) qui se tiendront simultanément du 16 au 18 décembre 2019 à la Foire Internationale de Casablanca (OFEC) .



« Brand & Image est une agence fidèle à ses engagements, portant des idées audacieuses et courageuses. Les compétences de ses équipes en relations publiques, en communication et en marketing permettent de proposer des solutions innovantes qui répondent à ce que nous essayons de réaliser », a déclaré David Wang, président du comité d’organisation de CTW & AFTS. «Nous sommes ravis de nous associer à cette agence en tant que partenaire en relations publiques et médias au Maroc. Cette équipe formidable sera présente sur le terrain pour assurer le succès des deux salons », a poursuivi M.Wang.



Le groupe MIE organise depuis des années le CTW en Afrique avec l’événement phare au Kenya et d’autres événements au Ghana, en Éthiopie, en Afrique du Sud, au Nigeria, au Rwanda et au Maroc. Ainsi, pour la première fois,le Salon Africain de la Technologie (AFTS) sera tenu au Maroc en décembre 2019. L’AFTS ambitionne d’étendre ses activités au Kenya, au Nigeria et à l’Afrique du Sud en 2020.



«Nous sommes fiers de nous associer au MIE Group pour écrire le prochain chapitre de CTW Morocco et l’élever à un niveau supérieur, à la hauteur de nos aspirations. Nous aimerions de même faire de l’AfricanTechnology Show l’une des plus importantes manifestations de la région dans le domaine des solutions et services technologiques », a déclaré Mme Rajaa Charifi, directrice générale de Brand & Image. « Notre longue expérience et notre ouverturesur la scène mondiale des salons et des médias créeront une réelle valeur ajoutée pour MIE Group», a-t-elle ajouté.



Brand & Image bénéficie d’une grande expérience en termes de partenariats avec les organisateurs de salons internationaux et dispose aujourd’hui d’un large portefeuille d’événements réussis.