Infomédiaire Maroc – Le Centre hospitalo-universitaire Hassan II de Fès et l’association ‘’Leilah Foundation’’ ont décidé d’unir leurs efforts pour la création d’un centre de chirurgie cardio-vasculaire pédiatrique. Une convention de partenariat a été signée dans ce sens, vendredi dernier, entre le CHU et la fondation Leilah, qui œuvre pour le soutien social des enfants atteints de cardiopathie congénitales et infantile et la mise en place et la rénovation d’établissements de soins spécialisés dans la prestation de traitements chirurgicaux et non chirurgicaux pour les patients atteints de maladies cardiopédiatriques.

La création de cet établissement, destiné à devenir le premier centre d’excellence à l’échelle nationale en chirurgie cardio-vasculaire (CCV) pédiatrique, part du constat qu’aucune structure publique dédiée à la prise en charge de la CCV pédiatrique n’existe à ce jour.

La mise en place de ce centre devrait, selon les 2 parties, réduire substantiellement le nombre de décès, qui s’élève à 231 enfants chaque année dans la région Fès-Meknès.

Grâce au nouvel établissement, qui devrait avoir une capacité litière de 70 lits (120 en comptant les places de réanimation et des urgences), l’objectif est d’atteindre 500 à 600 interventions et 4 000 consultations par an, outre la promotion de la recherche en chirurgie cardiaque pédiatrique et l’hébergement des familles de patients opérés.

Outre la création de ce centre, la convention signée entre le Centre hospitalo-universitaire Hassan II et l’association ‘’Leilah Foundation’’ porte sur l’organisation d’actions humanitaires (co-organisation de missions chirurgicales locales), la formation des professionnels de santé et le soutien aux programmes de recherche initiés par le CHU en matière de cardiologie et de chirurgie cardiaque pédiatrique. Elle est valable pour une durée de 3 ans renouvelable.

Rédaction Infomédiaire