Mondelēz International vient d’introduire les chocolats MILKA dans le marché marocain. En tablettes ou en barres chocolatées, les célèbres et emblématiques chocolats MILKA, connus par leur lait alpin, leur cacao soigneusement sélectionné et leur goût distingué du bon chocolat tendre, sont désormais disponibles dans le commerce moderne et traditionnel à partir de 6 dirhams.

“Lancés, pour la première fois, en 1901 à Lörrach en Allemagne, les chocolats Milka sont, connus et reconnus, aimés et appréciés dans plus de 40 pays à travers le monde ’’, déclare Sherien Ezzat, Senior Category Manager Chocolat pour l’Afrique du Nord et de l’Ouest chez Mondelēz International. “Avec l’introduction officielle de la marque MILKA au Maroc, nous souhaitons offrir aux amoureux du chocolat des produits de grande qualité à des prix accessibles et dans le respect total des normes de distribution du chocolat”, poursuit Sherien Ezzat.

En effet, Mondelez Maroc s’est alliée à un distributeur de renom qui répond, entre autres, aux normes de distribution des chocolats dont le respect de la chaine de froid. Cette alliance permet l’acheminement des produits de cette catégorie dans d’excellentes conditions autant pour le commerce moderne que vers les points de vente traditionnels et ce partout au Maroc.

L’introduction officielle de MILKA au Maroc constitue un point de départ pour le développement de la catégorie chocolat de Mondelēz International au Maroc. Il est à noter qu’en plus de MILKA, l’entreprise détient de grandes marques de chocolat à l’échelle mondiale à l’instar de Cadbury et Cadbury Dairy Milk dans différentes variantes dont plusieurs combinaisons avec d’autres grandes marques de biscuiterie déjà disponibles sur le marché marocain comme Oreo et TUC.

Avec le lancement de MILKA au Maroc, Mondelez Maroc poursuit sa philosophie de démocratiser les marques mondiales de Mondelēz International et les rendre accessibles à l’ensemble des consommateurs marocains.

IM