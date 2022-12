Le Groupe franco-marocain Azura, spécialisé dans la filière fruits et légumes depuis plus de trois décennies, figure dans l’édition 2022 du classement «Choiseul conquérants» de l’Institut Choiseul.

L’entreprise, qui opère dans plusieurs régions agricoles marocaines, figure dans la catégorie «Les locomotives du développement territorial», en se classant parmi les 40 firmes «pionnières dans leur stratégie de développement au service des territoires».

Selon le Think thank qui a réalisé cette étude (l’Institut Choiseul), le choix de l’entreprise s’explique par sa stratégie dédiée au développement des territoires, son ancrage au sein de l’écosystème local, et sa participation à l’essor social, économique et culturel de ses régions d’implantation.

Le groupe franco-marocain a été ainsi reconnu comme pionnier dans sa stratégie de développement, au service des territoires, et historiquement sur son territoire finistérien.

Pour rappel, cette étude a identifié, recensé et classé les 200 principales entreprises qui contribuent activement au dynamisme de l’économie française.