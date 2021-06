Le Groupe Veolia a annoncé, dans un communiqué, la nomination de Chouhaid Nasr au poste de Directeur Pays Maroc, et ce à compter du 1er juillet 2021, en remplacement de François De Rochambeau qui demeure Président non exécutif.

Et avec cette nomination, Chouhaid Nasr intègre le Comité Exécutif de la zone Afrique et Moyen-Orient de Veolia. Il reste par ailleurs Directeur Général de REDAL et pourra s’appuyer dans cette fonction sur Othmane Hamouda, nommé DG Adjoint de REDAL en remplacement de Oussama Bennani qui part à la retraite en fin de mois, précise la même source.

Cette promotion interne de compétences marocaines démontre, selon le communiqué, la volonté du Groupe Veolia de privilégier des talents nationaux capables de répondre aux exigences liées au Top management.