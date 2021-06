Dans un environnement en mutation rapide, source d’importantes opportunités de croissance, Saint-Gobain Développement Maroc devient Saint-Gobain Maroc, un changement qui s’inscrit dans la continuité du processus de transformation de Saint-Gobain multinationale, leader mondial dans l’habitat durable et le marché de la construction, en plein expansion au Maroc et avec pour objectifs : être encore plus proche de ses clients et de ces marchés.

En 2020, Saint-Gobain au Maroc a comptabilisé un chiffre d’affaires de près de 900 millions de Dhs et prévoit en 2021, 1.100 millions de Dhs de chiffres d’affaires. Saint-Gobain au Maroc, qui compte 7 unités industrielles, notamment à Meknès, Kénitra, Dar Bouazza, Safi et Sidi Tiji, et un siège à Casablanca, est présent à travers deux principaux piliers : l’automobile via Saint-Gobain Sekurit et les matériaux de construction via Lafarge Placo Maroc, Saint-Gobain Weber, Saint-Gobain ISOVER et Saint-Gobain Glass.

Transform & Grow

La vision stratégique de Saint-Gobain au Maroc est de contribuer à l’amélioration des modes constructifs, en apportant des solutions innovantes pour le confort, le bien-être et l’efficacité énergétique dans les Bâtiments en s’appuyant sur le savoir-faire et l’expertise du Groupe Saint-Gobain.

Saint-Gobain au Maroc a lancé le programme TRANSFORM & GROW conduisant à une Organisation Pays et la mise en place de synergies opérationnelles entre les différentes activités du Groupe.

Ce programme a démarré en 2020, avec la réorganisation des services supports, la création d’un comité transversal et la mobilisation d’équipes de prescription communes pour promouvoir toutes les solutions Saint-Gobain.

Cette nouvelle structure organisationnelle de Saint-Gobain au Maroc a ainsi pour objectif d’intensifier la proximité du Groupe avec ses marchés finaux, avec une organisation régionale pour les métiers de la construction, et une organisation mondiale pour les métiers mondiaux qui comprennent des solutions innovantes pour les activités Matériaux Haute Performance (MHP) et Sekurit pour le vitrage automobile.

Cette organisation offre également des avantages en termes d’agilité et permet à Saint-Gobain Maroc de tirer pleinement parti des nouvelles opportunités, d’avoir un processus de décision simplifié et de renforcer sa compétitivité.

L’adaptation de ce modèle de développement aux différentes spécificités régionales et de marchés permettra ainsi d’accélérer une croissance rentable.

Une présence au Maroc depuis plus de 20 ans

Au Maroc, la multinationale Saint-Gobain est présente depuis 1999 avec la création de la société Saint-Gobain Abrasifs qui propose un portefeuille complet de solutions abrasives performantes, pour polir, façonner, découper tous les types de matériaux.

Depuis 2012, le Groupe Saint-Gobain a renforcé sa présence au Maroc, avec un investissement direct dépassant les 120 millions d’Euros, pour l’installation de son activité de vitrage automobile Saint-Gobain Sekurit, l’implantation de son activité des mortiers industriels Saint-Gobain Weber à Dar Bouazza et la Joint-Venture Lafarge Placo Maroc.

Saint-Gobain Maroc en chiffres :

▪ Un chiffre d’affaires de près de 900 millions de Dhs en 2020

▪ Une prévision de 1100 millions de Dhs en 2021

▪ 7 unités industrielles : Meknès, Kénitra, Dar Bouazza, Safi et Sidi Tiji, et un siège à Casablanca.

▪ Près de 900 collaborateurs

La décarbonation au coeur de la stratégie du Groupe Saint-Gobain

La réponse aux défis climatiques et la neutralité carbone sont au coeur de la stratégie de Saint-Gobain. Dans le secteur de la construction, responsable d’environ 40% des émissions mondiales de CO2, Saint-Gobain développe et commercialise des solutions pour améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments, ainsi que des solutions à empreinte carbone réduite qui ont vocation à remplacer les matériaux de construction lourds traditionnels à plus forte intensité carbone.

Pour réduire ses émissions de CO2 et atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050, la multinationale concentre ses efforts sur quatre leviers principaux : l’optimisation et réduction de sa consommation d’énergie ; l’innovation dans ses procédés, à la fois industriels et liés à la conception des produits ; la transition vers l’utilisation d’énergies décarbonées et la mobilisation des fournisseurs et nouvelles initiatives dans le transport.