Le produit intérieur brut français a chuté de 13,8% au deuxième trimestre de 2020, en raison du confinement décrété pour limiter la propagation de l’épidémie de Coronavirus, selon des chiffres rendus publics vendredi par l’Institut national des statistiques et des études économiques (Insee).







« Au deuxième trimestre 2020, le produit intérieur brut (PIB) baisse fortement à -13,8%, après -5,9 % au trimestre précédent. L’évolution négative du PIB au premier semestre 2020 est liée à l’arrêt des activités «non essentielles » dans le contexte du confinement mis en place entre mi-mars et début mai », indique l’Insee.





Si la levée progressive des restrictions a conduit à “une reprise graduelle de l’activité économique aux mois de mai puis de juin, après le point bas atteint en avril”, le trimestre porte les stigmates de l’obligation imposée aux Français de rester chez eux: les dépenses de consommation ont ainsi chuté de 11,5%, souligne la même source.







Après avoir bondi à la sortie du confinement (+35,5% en mai et +10,3% en juin), les achats se sont stabilisés en juillet (+0,5%), avec une prime pour la consommation de carburants, en forte hausse, au détriment des dépenses en habillement-textile qui progressent plus faiblement.







La consommation des ménages retrouve ainsi “quasiment” son niveau de novembre 2019, selon l’Insee.

Cette frilosité à dépenser, alors que les revenus ont été préservés par les mesures de chômage partiel, se mesure au gonflement de l’épargne, dont le taux a augmenté de 12 points pour s’établir à 27,4% au deuxième trimestre. Depuis mars, les Français ont mis de côté environ 100 milliards d’euros.







Récemment, le ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire a appelé les Français à utiliser l’épargne accumulée ces derniers mois pour contribuer à la relance de l’économie du pays mise à mal par l’épidémie de Coronavirus.

Jeudi, lors de l’université d’été du Medef, le patronat français, Bruno Le Maire a fait part de sa conviction que la contraction du produit intérieur brut due à la crise du coronavirus pourrait être inférieure à la prévision du gouvernement, qui table sur une baisse de 11% pour 2020.