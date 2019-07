Le centre interprofessionnel d’audimétrie médiatique (CIAUMED) et l’Institut National de Statistique et d’Economie Appliquée (INSEA) ont signé une convention de collaboration.

Objectif : faire en sorte que l’équipe opérationnelle du CIAUMED soit épaulée pour un certain nombre de ses analyses et puisse bénéficier de l’état de l’art en matière de traitement statistique et notamment en data science (Big Data).

Pour rappel, la mesure d’audience de la télévision a été mise en place au Maroc au printemps 2008. Elle permet à la fois aux responsables de la programmation de la télévision de connaitre les attentes de téléspectateurs et de mieux y répondre, aux annonceurs de cibler avec précision leurs clients potentiels.

La gouvernance du CIAUMED est assurée conjointement par les diffuseurs, les annonceurs, les régies et les agences conseil en communication.