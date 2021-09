La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), soutenue par le Fonds vert pour le climat (FVC) et l’Union européenne (UE), a annoncé lundi l’octroi d’un financement à hauteur de 25 millions d’euros au Crédit Immobilier et Hôtelier (CIH Bank) pour soutenir la transition verte du Maroc.

Le financement, dont 18,75 millions d’euros seront fournis par la BERD et 6,25 millions d’euros par le FVC, sera accordé sous forme de sous-prêts par CIH Bank aux citoyens locaux, aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux entreprises pour des investissements dans les technologies d’atténuation et d’adaptation au changement climatique, précise un communiqué de la banque européenne.

Le nouveau financement de la BERD s’inscrit dans le cadre du Mécanisme de financement de l’économie verte (GEFF) au Maroc qui est soutenu par le FVC, indique la même source, soulignant qu’un ensemble complet de capacités techniques complété par des incitations à l’investissement, tous deux financés par l’UE, soutiendra CIH Bank dans le déploiement du programme.

« L’Union européenne considère ce paquet comme un moyen concret d’aider les entreprises à trouver et à financer les solutions les mieux adaptées à leur transition vers l’économie verte au Maroc », note la même source.

La cérémonie de signature de l’accord relatif à l’octroi de ce financement s’est déroulée en présence d’Antoine Sallé de Chou, directeur pour le Maroc de la BERD, et de Lotfi Sekkat, président-directeur général du CIH Bank.