L’AFEM, l’Association des Femmes Cheffes d’Entreprises du Maroc et le CIH Bank s’engagent à collaborer autour d’un convention cadre ayant comme principale mission de soutenir la création et la croissance des entreprises gérées par les femmes à travers l’incubateur – accélérateur « Impulse » initié par l’AFEM.

Cette convention vient conforter les ambitions des deux parties pour œuvrer à la contribution de création des richesses au Maroc

Forte du succès de notre premier incubateur, l’AFEM récidive avec IMPULSE, un incubateur-accélérateur New génération.

L’AFEM a été pionnière en 2006 en créant le 1er incubateur de femmes porteuses de projet Maroc Pionnières : 2500 participantes, Plus de 1600 heures d’accompagnement pré et post incubation, 80 projets d’entreprises accompagnées, 60 entreprises créées, 40 entreprises en pré-incubation…

Partant de cette expérience de plus de 15 ans, l’AFEM a initié une réflexion afin de modéliser une nouvelle génération d’incubateur.

Impulse est un espace de soutien de la croissance renforcé par un accompagnement personnalisé qui se traduit tout au long du processus d’incubation des projets d’entreprise existant et futurs portés par les femmes. Piloté par un comité d’experts dédié, Impulse offre aux femmes cheffes d’entreprise un conseil pointu, du mentoring, un accès à un réseau consolidé et une orientation vers les métiers du futur… pour l’entreprise et pour la cheffe d’entreprise.

Après le constat du faible taux des entreprises gérées par des femmes au Maroc, l’AFEM a fait de la création d’entreprise par les femmes un axe prioritaire de sa mission et s’est donné comme objectif d’œuvrer pour une égalité des chances entre les hommes et les femmes devant le droit d’entreprendre dans des conditions saines de compétitivité.

Dans ce cadre et s’inscrivant ainsi dans le cadre de la régionalisation avancée, Impulse est étendue dans différentes régions du Maroc afin de booster la création d’entreprise et de répondre aux attentes des jeunes porteuses de projets à travers le royaume. Impulse concerne toutes les régions où l’AFEM est représentée :

Casablanca – Settat – El Jadida

Marrakech – Safi

Tanger – Tétouan – Al Hoceima

Oujda

Rabat – Salé – Kénitra

Dakhla – Oued Dahhab.

L’AFEM envisage de redynamiser un incubateur nouvelle génération répondant à une nouvelle économie et aux attentes des femmes souhaitant créer leur entreprise autour d’activités orientées vers une cible et un « consommateur » « connecté ».

Les actions porteront sur un accompagnement spécifique par l’AFEM et le CIH telles que l’orientation du projet d’entreprise, le financement des projets, via des offres telles que INTELAKA, l’appui et l’accompagnement… tout en s’adressant aux jeunes diplômées, aux auto-entrepreneures, et aux porteuses de projets.

Sont concernés principalement dans ce partenariat, un déploiement d’actions de renforcement capacitaire visant le développement de compétences transversales et spécifiques pour les femmes entrepreneures et les porteuses de projets.

Sont également concernées les entrepreneuses souhaitant développer leur CA et leur croissance… l’objectif étant de développer l’entreprenariat féminin et de contribuer à la création de valeurs.

Partant du constat que les femmes peinent souvent à formaliser leur projet professionnel ou le développement de leur activité, un accompagnement pour une meilleure structuration et une formulation de leur business-plan se révèle nécessaire, ainsi qu’une étude de maitrise des risques.

Les secteurs ciblés par cet accompagnement sont ceux représentés par des activités à fort potentiel de développement tels que : Le digital et les IT, l’éducation et la formation, la santé, les services… L’inclusion d’un grand nombre de femmes opérant dans l’informel est également une priorité pour les aider à transformer leur statut en auto-entrepreneure.

L’AFEM a comme ambition de faire bouger les lignes de la création de valeur par les femmes grâce aux initiatives et programmes soutenus par ses partenaires. Pour rappel, l’AFEM totalise plus de 50 conventions de partenariats à l’échelle nationale comme à l’international.

L’AFEM est l’unique représentante des FCE au sein du réseau Mondial FCEM.