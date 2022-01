CIH Bank a clôturé avec succès, le 13 janvier courant, le placement de l’émission du « FT Relevium CI », premier Fonds de titrisation de créances en devises à l’échelle nationale et régionale, arrangé et géré par Maghreb Titrisation.

« Après l’obtention de l’agrément de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) le 31 décembre 2021, CIH Bank a clôturé avec succès le 13 janvier 2022 le placement de l’émission du FT Relevium CI, premier Fonds de titrisation de créances en devises à l’échelle nationale et régionale, arrangé et géré par Maghreb Titrisation », indique un communiqué conjoint de CIH Bank et Maghreb Titrisation.

Cette nouvelle émission, d’un montant de 558,6 millions de dirhams (MDH) et d’une maturité d’environ 10 ans, a suscité un grand engouement de la part des investisseurs qualifiés, relève la même source, notant que l’opération a été sursouscrite 10 fois.

« Cela dénote de la confiance des investisseurs dans la structure de l’opération proposée et de leur volonté d’accompagner les innovations en matière de titrisation, d’une part, tout en offrant des niveaux de sécurité et de rendement optimaux dans le contexte actuel du marché marocain, d’autre part », souligne le communiqué.

Grâce à cette émission, le FT Relevium Compartiment I, représenté par Maghreb Titrisation, a procédé le 14 janvier 2022, à l’acquisition auprès de CIH Bank (établissement initiateur) d’un portefeuille de titres Eurobonds émis en date du 27 novembre 2019 sur le marché international par l’Etat marocain et arrivant à échéance le 27 novembre 2031, fait savoir la même source.

Le FT Relevium Compartiment I est également le premier Fonds de titrisation au Maroc qui fait appel à une couverture de change servant à neutraliser le risque de change induit par l’opération (actifs en euros et passif en dirhams). Cette couverture a été structurée par CIH Bank sous la forme d’un swap long terme de devises.