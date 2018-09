Infomédiaire Maroc – Un site d’information basé en France a annoncé ce jeudi que l’ex-patron de Royal Air Maroc et ancien ministre , ‘‘Driss Benhima a rejoint CIH Bank’’ et a été nommé à la tête de Ghosn Ennakhil, filiale de CIH Bank dédiée à la réalisation d’un projet immobilier et touristique dans la station balnéaire de Martil, près de Tétouan’’.

Contacté par Infomédiaire Maroc, l’intéressé a apporté des clarifications par rapport à ce sujet. Ainsi, Benhima nous apprend tout d’abord que la société Ghosn Ennakhil est une joint-venture entre CIH Bank et le groupe Abdellah Lazrak Immobilier. ‘‘C’est en ma qualité de partenaire du groupe A. Lazrak Immobilier, que ce dernier m’a désigné président de cette société de projet’’, précise Benhima, ajoutant que ‘‘celà fait plus de deux ans que nous travaillons sur ce projet, situé entre Cabo Negro et Martil, dont le nom commercial est Costamar, qui se compose de 724 appartements et d’un hôtel et dont l’architecte est Youssef Melehi’’.

Rédaction Infomédiaire