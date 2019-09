{"id":131,"instanceName":"CIH","videos":[{"videoType":"youtube","title":"","description":"","info":"","thumbImg":"http:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/CIHIMG.jpg","youtubeID":"l0ZATf45F0o","prerollAD":"no","prerollGotoLink":"prerollGotoLink","preroll_mp4":"preroll_mp4","prerollSkipTimer":"prerollSkipTimer","midrollAD":"no","midrollAD_displayTime":"midrollAD_displayTime","midrollGotoLink":"midrollGotoLink","midroll_mp4":"midroll_mp4","midrollSkipTimer":"midrollSkipTimer","postrollAD":"no","postrollGotoLink":"postrollGotoLink","postroll_mp4":"postroll_mp4","postrollSkipTimer":"postrollSkipTimer","popupAdShow":"no","popupImg":"popupImg","popupAdStartTime":"popupAdStartTime","popupAdEndTime":"popupAdEndTime","popupAdGoToLink":"popupAdGoToLink"}],"instanceTheme":"dark","playerLayout":"fitToContainer","videoPlayerWidth":1006,"videoPlayerHeight":420,"videoRatio":1.77777777777999990149737641331739723682403564453125,"videoRatioStretch":false,"videoPlayerShadow":"effect3","colorAccent":"#cc181e","posterImg":"","posterImgOnVideoFinish":"","logoShow":"Yes","logoPath":"","logoPosition":"bottom-right","logoClickable":"Yes","logoGoToLink":"","allowSkipAd":true,"advertisementTitle":"Advertisement","skipAdvertisementText":"Ignorer la publicit\u00e9","skipAdText":"Vous pouvez ignorer cette annonce dans","playBtnTooltipTxt":"Play","pauseBtnTooltipTxt":"Pause","rewindBtnTooltipTxt":"Rewind","downloadVideoBtnTooltipTxt":"Download video","qualityBtnOpenedTooltipTxt":"Close settings","qualityBtnClosedTooltipTxt":"Settings","muteBtnTooltipTxt":"Mute","unmuteBtnTooltipTxt":"Unmute","fullscreenBtnTooltipTxt":"Fullscreen","exitFullscreenBtnTooltipTxt":"Exit fullscreen","infoBtnTooltipTxt":"Show info","embedBtnTooltipTxt":"Embed","shareBtnTooltipTxt":"Share","volumeTooltipTxt":"Volume","playlistBtnClosedTooltipTxt":"[closed]","playlistBtnOpenedTooltipTxt":"Hide playlist","facebookBtnTooltipTxt":"Share on Facebook","twitterBtnTooltipTxt":"Share on Twitter","googlePlusBtnTooltipTxt":"Share on Google+","lastBtnTooltipTxt":"Go to last video","firstBtnTooltipTxt":"Go to first video","nextBtnTooltipTxt":"Play next video","previousBtnTooltipTxt":"Play previous video","shuffleBtnOnTooltipTxt":"Shuffle on","shuffleBtnOffTooltipTxt":"Shuffle off","nowPlayingTooltipTxt":"NOW PLAYING","embedWindowTitle1":"SHARE THIS PLAYER:","embedWindowTitle2":"EMBED THIS VIDEO IN YOUR SITE:","embedWindowTitle3":"SHARE LINK TO THIS PLAYER:","lightBox":false,"lightBoxAutoplay":false,"lightBoxThumbnail":"","lightBoxThumbnailWidth":400,"lightBoxThumbnailHeight":220,"lightBoxCloseOnOutsideClick":true,"onFinish":"Stop video","autoplay":false,"loadRandomVideoOnStart":"No","shuffle":"No","playlist":"Off","playlistBehaviourOnPageload":"opened (default)","playlistScrollType":"light","preloadSelfHosted":"none","hideVideoSource":false,"showAllControls":true,"rightClickMenu":true,"autohideControls":2,"hideControlsOnMouseOut":"No","fullscreen":"Fullscreen native","nowPlayingText":"Yes","infoShow":"No","shareShow":"Yes","facebookShow":"Yes","twitterShow":"Yes","mailShow":"No","facebookShareName":"Infomediaite TV","facebookShareLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","facebookShareDescription":"","facebookSharePicture":"http:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/infotv.jpg","twitterText":"Infomediaite TV","twitterLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","twitterHashtags":"Infomediaite TV","twitterVia":"Infomediaite TV","googlePlus":"","embedShow":"No","embedCodeSrc":"","embedCodeW":746,"embedCodeH":420,"embedShareLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","youtubeControls":"default controls","youtubeSkin":"dark","youtubeColor":"red","youtubeQuality":"highres","youtubeShowRelatedVideos":"No","vimeoColor":"00adef","showGlobalPrerollAds":false,"globalPrerollAds":"","globalPrerollAdsSkipTimer":5,"globalPrerollAdsGotoLink":"","videoType":"YouTube","submit":"Save Changes","youtubeChannelID":"UCQyCGV3PgSuRK20EXm3TZqQ","googleAnalyticsTrackingCode":"","iOSPlaysinline":true,"floatPlayerOutsideViewport":false,"rootFolder":"https:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/plugins\/Elite-video-player\/"}

CIH Bank a réalisé durant le premier semestre 2019 un résultat net part du Groupe (RNPG) de 151,2 millions de dirhams (MDH), en retrait de 47,7% par rapport à la même période de l’année précédente, a annoncé le PDG de la banque Lotfi Sekkat.

Le produit net bancaire (PNB) consolidé ressort, quant à lui, à plus de 1,195 milliards de dirhams (MMDH) en juin 2019, en progression de 6,8% par rapport à juin 2018, suite à l’appréciation notamment du résultat des opérations de marché, a-t-il indiqué lors de la conférence de presse de présentation des résultats semestriels du CIH.

En social, le PNB de CIH Bank a évolué de +4,1%, tandis que le le résultat net s’est établi à 200,4 MDH en baisse par rapport à juin 2018 sous l’effet de la baisse des produits non courants. Retraité des éléments non courants de 2018, l’évolution s’afficherait à +15,7%.

Quant au résultat d’exploitation, il s’est établi à 238,5 MDH, soit -25,3% par rapport à fin juin 2018, affecté par des frais généraux et du coût du risque, a expliqué le PDG, notant que les frais de gestion ont augmenté de 14,5%, reflétant ainsi « l’effort des dépenses et investissements consentis pour atteindre un nouveau palier en matière d’innovation, de proximité vis-à-vis de la clientèle et de qualité de service ». En ce qui concerne le coût du risque, il s’est élevé à 169,5 MDH contre 111,5 MDH en juin 2018, traduisant la volonté de la banque de couvrir certains dossiers de manière prudente et prospective. Le taux du coût du risque s’est établi à 0,33% en consolidé et reste dans le standard du marché.

Par ailleurs, la banque relève qu’avec une collecte nette de 6,3 milliards de dirhams, les dépôts clientèle ont progressé de 18,3% à 40,6 MMDH par rapport à juin 2018, précisant que cette évolution résulte d’un accroissement de 11% des dépôts à vue ainsi que d’une augmentation de 40,4% des dépôts à terme.

Les crédits à la clientèle se sont établis à 49,5 MMDH, en progression de 14,5% par rapport à fin juin 2018, a-t-il fait savoir, relevant que la Banque, qui poursuit sa politique de diversification des emplois clientèle, a affiché des crédits hors immobilier à hauteur de 22,1 MMDH, soit une croissance de 40,8% sous l’effet de la hausse des crédits aux entreprises et des crédits à la consommation respectivement de 39% et 15,7%.

Les crédits hors immobilier représentent ainsi 44,6% du total des crédits à la clientèle à fin juin 2019 contre 36,3% le même semestre de 2018.

Au volet faits marquants, la première moitié de 2019 a été marquée notamment par l’enrichissement de l’offre adressée à la clientèle et le lancement de nouvelles fonctionnalités CIH Mobile et CIH Net à travers les Smart services, la confirmation de la certification du système de management de la qualité lié aux processus bancassurance, monétique, financement des entreprises & crédits immobiliers par la norme ISO 9001-2015 et par l’ouverture de 10 nouvelles agences.