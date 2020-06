Les livraisons de ciment se sont repliées de 25,1% entre janvier et mai 2020, après une augmentation de 2,2% durant la même période de l’année dernière, selon la Direction des Etudes et des Prévisions Financières (DEPF), relevant du ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration.

La baisse la moins importante des livraisons concerne particulièrement le segment d’infrastructure qui préserve son évolution positive à fin mai 2020 (+9,2%), à l’inverse des autres segments qui continuent d’afficher des retraits significatifs par rapport à l’année dernière suite à la mise en place des mesures de contournement de la crise sanitaire, précise la DEPF dans sa note de conjoncture du mois de juin.

En effet, la chute importante des ventes de ciment, occasionnée par les conditions particulières de l’état d’urgence sanitaire actuelle, se poursuit au mois de mai 2020, marquant une baisse de 50,5%, après -54,9% en avril et -28,2% en mars 2020, fait observer la DEPF.

Du côté des opérations de financement du secteur de l’immobilier, le ralentissement du rythme de croissance de l’encours des crédits à l’immobilier se maintient au terme des quatre premiers mois de 2020, marquant une hausse de 2%, après +3,2% il y a un mois et +3,8% un an plus tôt, relève la même source.

Cette évolution est à lier à la décélération de la progression de l’encours des crédits accordés à l’habitat à +2,2%, soit son plus faible niveau, après +5,3% un an auparavant, conjuguée à l’accentuation du recul de celui des crédits alloués à la promotion immobilière à -2,7%, après -1,1%, explique la DEPF.