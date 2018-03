Infomédiaire Maroc – Le Centre cinématographique marocain (CCM) indique avoir accordé un total de 1 212 autorisations de tournage au titre de l’année 2017, dont 638 pour des productions nationales et 574 licences pour des productions étrangères.

Selon un rapport traçant le bilan cinématographique du CCM pour l’année 2017, ces autorisations comprennent notamment de longs métrages (39 marocains et 27 étrangers), des téléfilms (16 marocains), des séries télévisées (36 marocaines et 9 étrangères), des courts métrages (96 marocains et 5 étrangers), des sitcoms (4 marocains), des spots publicitaires (135 marocains et 29 étrangers), des films institutionnels (30 marocains et 11 étrangers), et des clips (34 marocains et 11 étrangers).

Rédaction Infomédiaire