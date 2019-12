Ce sont deux productrices américaines de renom, Effie T. Brown et Jordana Mollick qui se déplaceront à Marrakech pour animer l’atelier Global Media Makers, focalisé cette année sur « la production, la distribution, et le pitch créatif ». Du 7 au 10 décembre 2019 à l’ESAV de Marrakech, 17 professionnels de film se familiariseront avec les stratégies de financement de films indépendants américains et exploreront comment ces pratiques peuvent être mises en œuvre dans le contexte marocain.

L’atelier constitue une opportunité de formation et de mentoring par les deux expertes qui a chacune de son côté reçu plusieurs prix aux Etats-Unis pour ses productions audiovisuelles. L’atelier fournira un espace de discussion ouverte sur les défis auxquels sont confrontés les producteurs marocains et sur la manière de construire une carrière durable en tant que producteur. Il donnera également un aperçu des modèles de distribution traditionnels et alternatifs, y compris les plates-formes de streaming. Les participants auront l’occasion de perfectionner leurs techniques de pitch, discuter de leurs projets et recevoir une critique personnalisée de la part des mentors et des pairs.

Organisé par le service culturel du Consulat américain grâce à un financement du bureau éducatif et culturel du département d’état américain, cet atelier entame sa quatrième édition au Maroc. Plus de 140 candidats ont tenté de rejoindre l’atelier cette année. Dix-sept ont été sélectionnés sur plusieurs critères, dont la qualité des productions audiovisuelles qu’ils ont réalisées auparavant, et l’originalité du projet qu’ils comptent développer au cours de l’atelier Global Media Makers à Marrakech.

La sélection était effectuée par Film Independent, une organisation artistique californienne à but non lucratif qui soutient la production indépendante des contenus audiovisuels et l’établissement d’une communauté artistique qui incarne la diversité et l’innovation.

Du côté marocain, l’atelier est organisé en partenariat avec l’Ecole Supérieure des Arts Visuels et la Fondation Dar Bellarj de Marrakech