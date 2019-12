Le site d’information égyptien « Sada el-Balad » a mis en avant la portée mondiale du complexe portuaire Tanger Med, soulignant que « le méga-port a réussi à renforcer la position du Royaume en tant que pôle économique mondial du commerce ».

Sous le titre « Le Maroc au seuil d’un boom économique inédit », le site égyptien écrit que Tanger Med a boosté la position du Royaume dans l’espace euro-méditerranéen et au sein du Maghreb et du monde arabe en tant que pôle d’échanges entre l’Europe et l’Afrique et la Méditerranée et l’océan Atlantique, soulignant que le port a également renforcé le rôle central que joue le Maroc comme partenaire actif dans les échanges internationaux.

« Tanger Med a réussi à connecter le Maroc à 77 pays et 186 ports, contribuant ainsi à hisser le Royaume de la 83ème à la 17ème place dans le classement de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) », note le média.

D’autre part, « Sada el-Balad » estime que Tanger Med joue un rôle de taille dans la promotion du développement économique dans le nord du Maroc et constitue un moteur de création de richesse, selon une stratégie axée sur la promotion de l’emploi et des exportations, précisant dans cette optique que l’écosystème Tanger Med a déjà créé plus de 75.000 emplois.

Le site a passé en revue les composants techniques du port en expliquant qu’il dispose de plusieurs systèmes et plates-formes logistiques dédiés aux services, ajoutant que Tanger Med abritent aujourd’hui un total de 912 entreprises opérant dans les domaines industriels, logistiques et des services.

Le média égyptien a, par ailleurs, abordé le réseau routier relié au port ainsi que la liaison ferroviaire, les ponts et le réseau autoroutier créés par le Royaume dans le cadre d’une stratégie globale visant à connecter l’Afrique du Nord à l’Afrique subsaharienne via la ville atlantique de Dakhla, soulignant que la stratégie du Maroc prévoit aussi l’expansion et la modernisation de plusieurs aéroports internationaux en vue d’accroître le trafic aérien.

Selon le site d’information, tous les indicateurs confirment que le Maroc connaîtra un boom économique sans précédent en termes d’investissement et de flux logistiques et commerciaux.

Tanger Med est également le premier port africain à avoir obtenu le label « ECOPORT » et cela aux cotés des certifications ISO 14001 pour l’activité « Accueil des navires et services associés », rappelle « Sada el-Balad »