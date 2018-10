Infomédiaire Maroc – Johnny Depp sera à Marrakech d’ici la fin du mois d’octobre pour le tournage de son prochain film « Waiting for the Barbarians ». Et dans une déclaration faite au magazine américain ‘‘The playlist’’, Johnny Depp a confié être impatient de tourner au Maroc.

Réalisé par le Colombien Ciro Guerra, ce film est une adaptation du livre du roman “Waiting for the barbarians” publié en 1980 et Prix Nobel du Sud-Africain J. M. Coetzee. Le film se veut en effet un thriller politique inspiré de l’apartheid en Afrique du Sud. Le casting de « Waiting for the barbarians » compte également Mark Rylance et Robert Pattinson.

Rédaction Infommédiaire