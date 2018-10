Infomédiaire Maroc – Une importante délégation marocaine multisectorielle a entamé, mardi, une visite de travail à Ottawa, pour s’enquérir et échanger les expériences et les bonnes pratiques en matière de création d’entreprises par voie électronique.

Le programme de cette visite, qui se poursuit jusqu’ au 12 octobre, prévoit plusieurs visites, réunions, échanges, discussions et présentations techniques sur la création d’entreprises par voie électronique avec les partenaires canadiens, notamment ceux relevant du ministère fédéral de la Technologie et de l’Innovation, du ministère Fédéral de la Justice, du Registraire du Québec, de l’Agence du Revenu Canada et de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.

Les échanges porteront sur plusieurs thématiques notamment le fonctionnement du registraire du Québec, les services en ligne liés à la création et à la vie de l’entreprise, la gestion opérationnelle de la plateforme de création en ligne des entreprises, le traitement des demandes, les services à la clientèle, les aspects techniques liés à l’authentification des déclarations et documents fournis par les entreprises ainsi que les aspects se rapportant à la sécurité.

La visite de travail et d’échange d’expériences au Canada, entreprise par la délégation marocaine et coordonnée par l’OMPIC avec l’appui de l’Agence de coopération Allemande en matière de création d’entreprise par voie électronique, compte à son agenda un dense programme de visites et de rencontres avec diverses institutions canadiennes et se poursuivra jusqu’à la fin de la semaine en cours.

La délégation marocaine est composée de 14 hauts responsables représentant l’OMPIC, la Présidence du gouvernement, la direction générale des impôts, la Caisse nationale de sécurité sociale, le ministère de l’Industrie, de l’investissement, du Commerce et de l’économie numérique, du Centre régional d’Investissement Casablanca-Settat, du ministère de la justice, du Secrétariat général du gouvernement et du ministère de l’intérieur.

Rédaction Infommédiaire