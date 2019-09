Marrakech se prépare à accueillir la 18ème édition du Festival International du Film de Marrakech (FIFM), prévue du 29 novembre au 7 décembre 2019. Et cette année, le FIFM rend hommage au cinéma australien. Considéré comme l’un des plus anciens au monde, le cinéma australien a produit le premier long métrage de fiction de l’histoire.

Il compte de nombreuses productions remarquables qui ont fait le tour du monde, à l’image de ‘‘Calme blanc’’, ‘‘Muriel’’, ‘‘Ballroom Dancing’’ et ‘‘Animal Kingdom’’, ainsi que des grands succès du box-office comme ‘‘Mad Max’’ et ‘‘Crocodile Dundee’’, pour ne citer que ceux-là. A l’occasion de cet hommage exceptionnel, une importante délégation d’acteurs et de réalisateurs australiens fera le déplacement à Marrakech.