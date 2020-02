Le film sud-coréen “Parasite” a remporté quatre statuettes, dont celle du meilleur film et du meilleur réalisateur, lors de la 92ème cérémonie des Oscars, organisée dimanche soir à Hollywood, une première pour un long-métrage étranger dans l’histoire de l’Academy Awards.



“Parasite”, un thriller de comédie noire réalisé par Bong Joon-ho, a également remporté les oscars du meilleur film international (précédemment appelé film en langue étrangère) et celui du meilleur scénario original.



Déjà récompensé par la Palme d’Or au Festival de Cannes, le film suit les membres d’un ménage pauvre qui envisagent de devenir employés par une famille riche de Séoul en s’infiltrant dans leur quotidien.

C’est la première fois dans les 92 ans d’histoire de l’Académie des Oscars qu’un film étranger remporte le prestigieux prix du meilleur film.



La production sud-coréenne était en lice pour une meilleur récolte avec le film “1917”, qui a n’a remporté que trois oscars, et “Joker” qui en a eu deux.



Ce film, co-écrit et produit par Sam Mendes et qui raconte l’histoire de deux jeunes soldats britanniques au cours de la Première Guerre mondiale, a reçu les oscars de meilleure photographie, du meilleur mixage de son et des meilleurs effets visuels.



Joaquin Phoenix a remporté l’oscar du meilleur acteur pour son rôle dans “Joker”. Phoenix a été le favori par une large marge pour ce prix, malgré la critique controversée qu’a reçue le film de Todd Phillips qui retrace les origines du plus grand ennemi de Batman, mais qui a raflé 11 nominations aux oscars.

Renée Zellweger a reçu le prix de la meilleure actrice pour “Judy”. Il s’agit de second oscar pour Zellweger après celui de la meilleure actrice de second rôle pour “Cold Mountain” en 2004.



La star hollywoodienne Brad Pitt a remporté l’oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour son interprétation du cascadeur Cliff Booth dans le film “Once Upon a Time… in Hollywood”, de Quentin Tarantino, tandis que Laura Dern a reçu la statuette du “Meilleur second rôle féminin” pour son rôle dans “Marriage story”.



Le prix du meilleur scénario adapté a été attribué au réalisateur autochtone néo-zélandais Taika Waititi pour “Jojo Rabbit”, une satire du nazisme.



L’oscar du meilleur film d’animation a récompensé “Toy Story 4”. C’est le 10e film Pixar à remporter le prix et le deuxième film de la suite “Toy Story”‘ à le faire, après celui de 2010.



Le film “Rocket man” a remporté le prix de la meilleure chanson originale, attribuée au chanteur britannique Elton John et à son poète compatriote Bernie Taupin.



L’oscar du meilleur film documentaire a, quant à lui, été remporté par “American factory” une oeuvre produite par l’ancien président américain Barack Obama et sa femme Michelle