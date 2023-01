Les ambassades du Maroc à Manille et des Philippines à Rabat organisent conjointement un concours de design de logo pour le cinquantenaire des relations diplomatiques entre les deux pays, qui sera célébré le 10 avril 2025, a annoncé l’ambassadeur de la République des Philippines à Rabat, Leslie J. Baja.

Organisé dans le cadre de divers projets et activités menant à cette commémoration, le concours est ouvert à tous les résidents du Maroc et des Philippines (âgés de 18 ans et plus). La date limite de soumission des candidatures est fixée au 30 juin 2023 et l’œuvre retenu sera utilisée par les deux ambassades pendant l’année de commémoration, soit à partir du 10 avril 2024 jusqu’à la date anniversaire du 10 avril 2025.

Cette initiative conjointe des deux ambassades aura pour thème principal « 50 ans de relations Philippines-Maroc » et se veut une occasion pour faire connaitre la dynamique des relations unissant les deux pays qui reflète un climat amical fructueux traduisant l’excellence des relations bilatérales.

Par ailleurs, l’ambassadeur philippin met en avant « une augmentation du nombre de touristes des Philippines vers le Maroc », espérant « qu’un plus grand nombre de marocains pourront venir visiter les Philippines » et découvrir leur culture.

Il a aussi exprimé son souhait d’avoir, dans le futur, des rencontres de haut niveau « qui pourraient renforcer les liens entre les deux pays et initier des actions concrètes comme la signature d’autres accords ».