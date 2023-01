L’édition 2023 du Forum des études à l’étranger s’est ouverte, jeudi à Rabat, à l’initiative du groupe « l’Étudiant marocain » avec pour objectif la présentation de l’offre de formation disponible, l’orientation et l’accompagnement des bacheliers dans leurs choix d’études.

Ce rendez-vous annuel, qui rassemble plusieurs universités et grandes écoles nationales et internationales, permet aux bacheliers d’optimiser leur prise de décision en matière de choix d’études et de carrières en leur offrant des programmes de formation adaptés à leurs besoins.