Un atelier de travail s’est tenu, mardi dernier à Tanger, en vue d’examiner l’offre de formation de la Cité des métiers et des compétences (CMC) de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Cet atelier, qui s’est déroulé en présence de responsables du bureau du conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, de la Wilaya de la région, du département de la formation professionnelle et de certaines organisations professionnelles régionales, a été l’occasion d’examiner l’offre de formation de la CMC, de manière à répondre aux besoins de la région en main d’œuvre qualifiée, indique une note d’information du Conseil régional.

Selon des données présentées à cette occasion, le taux d’avancement des travaux de construction de la CMC a atteint 99%, notant que cette structure, érigée sur une superficie d’environ 12 hectares, a nécessité une enveloppe budgétaire de près de 550 millions de dirhams.

La Cité des métiers et des compétences, qui devrait accueillir plus de 3.200 stagiaires, proposera des formations dans 87 filières, réparties sur six pôles, à savoir le pôle industriel, le pôle numérique et offshoring, le pôle agriculture et industries alimentaires, ainsi que les pôles santé, pêche et tourisme.

Ce projet, mis en œuvre dans un cadre participatif, vise à créer un établissement de formation de nouvelle génération dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, qui propose des formations répondant aux besoins de la région en matière de compétences, à même d’accompagner son développement social et économique, fait savoir la même source.

Il est à noter que la tenue de cet atelier au siège du conseil régional s’inscrit dans le cadre des attributions du conseil en vertu de la loi réglementaire 14-111, puisqu’il constitue l’un des contributeurs à la réalisation de ce projet structurant.