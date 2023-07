Sekkouri a souligné, à ce sujet, que le programme de mise en œuvre de ces établissements « progresse de façon très positive grâce aux hautes instructions royales, rappelant que quatre cités ont été inaugurées à Agadir, Nador, Laâyoune et Rabat, avec des capacités d’accueil respectives de 3.240, 2.920, 2.040 et 4.400 places pédagogiques.

Trois nouvelles Cités des métiers et des compétences (CMC) ouvriront leurs portes à la prochaine rentrée, pour s’ajouter aux quatre autres cités implantées dans d’autres régions du Royaume, a annoncé lundi à la Chambre des représentants le ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, Younes Sekkouri.

Le ministre a dans ce sens relevé que le taux d’insertion des diplômés des formations professionnelles sur le marché du travail est le plus élevé par rapport au reste des cycles de formation, avec un taux de 69,8%, appelant à améliorer ce chiffre à travers la révision des formations existantes, la création d’une nouvelle génération d’établissements de formation professionnelle et l’implication du secteur privé dans leur gestion, ainsi que l’intégration des « soft skills » et des langues, compte tenu de leur importance accrue et significative dans le marché du travail.

A cet égard, le ministre a indiqué que 335 nouvelles filières de formation ont été créées dont 176 dans les CMC.