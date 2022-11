Le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, a fait savoir, lundi, que le programme « Awrach » a réalisé 90% de ses objectifs fixés en 2022.

Sekkouri, qui intervenait lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants, a indiqué que le nombre de bénéficiaires du programme a dépassé 90.000, dont 69% ne disposant d’aucune formation ou diplôme, notant que la mise en oeuvre du programme connait un « grand succès ».

Dans le même sens, le ministre a indiqué que 189.000 postes d’emploi ont été créés dans le secteur des services jusqu’au troisième trimestre de l’année 2022, et 29.000 postes dans le secteur de l’industrie, faisant part de la perte d’un nombre important de postes d’emploi dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche maritime, et 38.000 emplois dans le secteur de la construction et des travaux publics.

Il a également souligné que le taux de chômage a baissé en milieu urbain de 16 à 15%, en se stabilisant à 5% en milieu rural, précisant que « le gouvernement a pris plusieurs mesures pour soutenir l’emploi dans le monde rural, à travers l’amélioration de l’employabilité via le programme lancé par l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences, en vertu duquel 4.421 porteurs de projets ont été accompagnés, 2.749 études de faisabilité ont été accomplies, et 1.922 dossiers de financement déposés en milieu rural ».

Sekkouri a, en outre, indiqué que le monde rural revêt une grande importance pour le gouvernement, notant qu’il dispose désormais de 63 établissements de formation professionnelle, 127 internats et 22 unités mobiles de formation, ajoutant que de nouveaux projets seront lancés en milieu rural, au titre de la loi de finances 2023, et ce dans le cadre des villages d’appui et de formation qui vont démarrer dans plusieurs régions du Royaume.