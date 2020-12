Citi a le plaisir d’annoncer la nomination d’Elissar Farah Antonios à la tête du Cluster Moyen Orient et Afrique du Nord et sera responsable de l’activité de la Banque dans la région.

Le réseau mondial de Citi constitue l’un des différenciateurs-clés de la banque. L’accès qu’offre Citi à ses clients dans les marchés émergents est inégalé. L’année dernière, Citi a formé le Cluster des marchés émergents (EM) pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique dans le but de rassembler des marchés dynamiques et en pleine croissance sous une seule structure de gestion ayant pour mission de proposer une offre encore plus attrayante à sa clientèle ainsi que de nouvelles opportunités à ses collaborateurs.

Placé sous la direction de Mr. Atiq Rehman, Directeur exécutif du Cluster des marchés émergents pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EM EMEA), ce marché a déjà contribué à hauteur de quelque 30 % du revenu net de Citi dans la région EMEA où la demande en capacités bancaires s’est avérée plus forte que jamais en 2020.



Par ailleurs, la région Moyen-Orient & Afrique du Nord (MENA) compte parmi celles qui progressent le plus dans notre portefeuille de marchés émergents où Citi jouit d’une position de tête. Compte tenu des perspectives réelles qui se présentent sur le marché MENA, il est vital que nous y mettions en place un dispositif de gestion solide afin d’y poursuivre notre élan.

Elissar a rejoint Citi en 2005 en tant que chef de services de banque privée à Abou Dhabi. Elle dispose de plus de 25 ans d’expérience en matière de services financiers dans la région. En tant que Directeur Général pays (Chief Country Officer) pour les Émirats arabes unis (UAE) depuis 2016 et chef du Cluster UAE, Levant et Irak depuis 2019, elle a contribué à l’essor des relations Citi avec certains des clients les plus importants de la région. En plus de son nouveau rôle à la tête du Cluster MENA, Elissar continuera à assurer la direction générale pour les Émirats arabes unis (UAE).