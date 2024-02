Le magazine français « L’Étudiant » a dévoilé son classement des meilleures classes préparatoires scientifiques pour l’année 2024. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les écoles marocaines se distinguent.

Dans la filière MP (Mathématiques-Physique), le Royaume domine avec 30 classes préparatoires, le Lycée Al Zahrawi de Rabat se hissant à la 2e position au niveau mondial.

Par ailleurs, les établissements marocains ne se contentent pas de briller dans la filière MP, mais ils se distinguent également dans d’autres domaines scientifiques. Dans la filière PSI (Physique et Sciences de l’Ingénieur), le Maroc compte 8 écoles, tandis que 9 classes préparatoires sont recensées dans la filière TSI (Technologie et Sciences Industrielles).

Lydex de Ben Guerir, en particulier, se démarque en se positionnant parmi les classes préparatoires les mieux classées pour accéder à Polytechnique, renforçant ainsi la réputation de l’établissement et du Maroc dans le domaine de l’ingénierie et des sciences appliquées.

Cette reconnaissance internationale des classes préparatoires marocaines souligne l’engagement continu du Royaume envers l’excellence éducative et son désir de former une nouvelle génération de leaders dans les domaines scientifiques et technologiques.