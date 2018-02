Infomédiaire Maroc – La ville australienne de Melbourne est désormais la ville la plus heureuse du monde, selon un sondage réalisé par “Time Out City Life” auprès de 15 000 personnes dans 32 villes.

La capitale de l’Etat de Victoria a également été classée 4ème ville la plus excitante au monde derrière New York, Porto et Chicago qui a été élue en tête.

L’enquête a porté sur 7 catégories : nourriture et boisson, culture, relations et communauté, quartiers, prix, bonheur et qualité de vie. Le sondage a constaté que 89% des habitants de Melbourne aiment le mode de vie de leur ville.

Rédaction Infomédiaire