YM Africa, société spécialisée dans la conception de plateformes digitales pour la formation et l’employabilité des jeunes de 15 à 25 ans, annonce le lancement officiel de sa nouvelle plateforme en ligne cpge.ma.

Destinée aux futurs bacheliers et parents d’élèves, cpge.ma permet aux utilisateurs d’accéder en ligne à toute l’information sur les dates d’inscription aux classes préparatoires des écoles marocaines. Les utilisateurs peuvent aussi échanger avec des conseillers en orientation et réserver un RDV en ligne avec les écoles partenaires.

Une plateforme simple, utile et efficace :

Le contenu de cpge.ma est proposé en 4 grandes rubriques :

● Annuaire des cpge privées ;

● Annuaire des cpge publiques ;

● Articles et conseils sur le choix des classes préparatoires ;

● Quiz et test d’orientation

Pour chaque cpge, une fiche détaillée est proposée avec la présentation de l’établissement, les conditions d’accès, les dates de concours, les frais de scolarité et financement (prêts et bourses). A travers la rubrique « Articles et conseils », cpge.ma permet aux futurs bacheliers et parents d’élèves de s’informer sur les différents cursus des cpge au Maroc : Les différentes branches et filières des CPGE au Maroc ? Les conditions d’accès aux CPGE?

Dans la rubrique Quiz & Tests, les utilisateurs peuvent se tester et découvrir pour quel filière ou type de CPGE ils sont fait(e)s.

La plateforme cpge.ma référence à ce jour :

● Plus de 25 articles & conseils ;

● 10 Quizs & tests en ligne

● Plus de 20 classes préparatoires privées ;

● et Plus de 36 classes préparatoires publiques.

Pour plus d’information, consulter le dossier presse : https://presse.ym-africa.com/