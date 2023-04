Dans le cadre du développement de la 2e phase du Programme d’Appui à l’Innovation et les Emplois Verts au Maroc (Cleantech Maroc), le 1er appel à projets du chantier vient d’être lancé.

Le Programme est mené avec le soutien du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM), et l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI), le Ministère de la Transition énergétique et du Développement durable lance l’appel à projets 2023 dans les domaines de la Valorisation des déchets, de l’Utilisation rationnelle de l’eau, de l’Efficacité énergétique, des Énergies renouvelables, et des Bâtiments verts.

Les candidats intéressés (auto-entrepreneurs, startups, TPE) sont invités à télécharger le règlement de l’Appel à Projets du site web du Ministère de la Transition Energétique et du Développement www.mtedd.gov.ma, ou www.tanmia.ma. La date limite de soumission des candidatures est le 30 avril 2023.