La société AMG PACKAGING a procédé, le 12 avril 2023 à Marrakech (Province Rhamna), au lancement des travaux de construction de son usine de production d’emballages agricoles et agroalimentaires, en présence de Ryad Mezzour, Ministre de l’Industrie et du Commerce, Karim Kassi Lahlou, Wali de la Région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Aziz Bouignane, Gouverneur de la Province de Rhamna, Anna Maria Gasparini, PDG AMG Packaging et Massimo PRIASCA, Directeur Général de AMG PACKAGING.

L’usine de la société AMG PACKAGING, filiale du groupe italien PRO-GEST, nécessitera un investissement global de 266 MDH, permettant, à terme, la création de 170 emplois directs et indirects.

Mezzour a déclaré à cette occasion « Le projet de la société AMG PACKAGING est un exemple concret de la politique industrielle ambitieuse que nous menons au Maroc pour renforcer la souveraineté industrielle nationale en général et celle du secteur agro-alimentaire en particulier et s’inscrit opportunément dans le cadre du chantier que nous avons lancé avec les opérateurs de l’agro-industrie et des secteurs fournisseurs pour encourager le sourcing local ».

Et d’ajouter que les emballages en papier carton représentent une part significative des importations des achats d’intrants manufacturés pour le secteur agroalimentaire avec un montant estimé à 1,35 Mds MAD, ce qui induit un gisement d’investissement et d’opportunités incontestables dans ce marché en constante évolution.

Outre sa participation à la substitution aux importations des emballages agroalimentaires en carton, ce projet contribuera au transfert au Maroc de savoir-faire et de technologies.

L’unité industrielle adoptera en effet des technologies respectueuses de l’environnement, utilisées par le Groupe dans ses usines en Europe. Par ailleurs, le projet constitue un jalon important dans les plans d’expansion du Groupe, puisqu’il lui permettra de soutenir sa croissance et d’améliorer son positionnement à l’international.

Il est à souligner que la société AMG PACKAGING, créée en 2017, est une filiale du groupe italien PRO-GEST qui est l’un des principaux acteurs européens de la production, verticalement intégrée, de carton et d’emballage destinés aux secteurs agricole et agro-industriel. La Holding PRO-GEST, fondée en 1973, compte aujourd’hui près de 1400 collaborateurs répartis sur 28 usines de production opérant dans 7 régions italiennes. Elle a clôturé l’année 2021 avec un chiffre d’affaires de 747 millions d’euros, en hausse d’environ 60% par rapport à 2020. Les actions du groupe termes d’investissement, d’innovation et de développement durable lui ont permis de se positionner aujourd’hui parmi les leaders de cette industrie au niveau européen.