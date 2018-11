Infomédiaire Maroc – Selon le Chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani, parallèlement aux différentes réformes s’inscrivant dans le suivi et l’amélioration du classement du Maroc dans l’indice Doing Business et aux chantiers structurants relatifs à l’appui à l’investissement et l’amélioration du climat des affaires, le Comité national de l’environnement des affaires se penche actuellement à moyen terme sur l’élaboration d’une vision globale pour développer une stratégie nationale d’amélioration du climat des affaires afin de répondre aux attentes et priorités du secteur privé.

Ce comité veille au développement et au renforcement des mécanismes d’écoute en direction du secteur privé à travers une série de mesures portant sur la mise en place d’un mécanisme électronique d’écoute des entrepreneurs permettant de traiter les difficultés relatives au climat des affaires, l’établissement d’un mécanisme d’évaluation du climat des affaires à même d’inclure le secteur privé dans cette évaluation et la réalisation d’un enquête globale et périodique autour des entraves au développement du secteur privé.

Un mécanisme de travail conjoint entre les secteurs public et privé pour le développement économique et la création d’opportunités d’emploi verra le jour, a-t-il fait savoir, notant qu’il sera composé de 4 groupes de travail thématiques, concernant principalement l’emploi et le capital humain, la compétitivité de l’entreprise, la relation entre administration et entreprises, la fiscalité et les marchés publics.

