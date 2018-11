Infomédiaire Maroc – La Princesse Astrid de Belgique a présidé, lundi à Casablanca, la cérémonie de remise de décorations à deux personnalités marocaines, qui leur ont été accordées par le Roi des Belges Philippe.

Au cours d’une cérémonie solennelle, le vice-Premier ministre belge, ministre des Affaires étrangères et européennes, Didier Reynders, a remis les décorations royales à Mustapha Fares, premier président de la Cour de cassation, et Said Alj, président de Sanam Holding.

En présence d’éminentes personnalités des deux pays, Fares a été fait Commandeur de l’Ordre de Léopold II, tandis que Alj a reçu la distinction de Commandeur de l’Ordre de la Couronne.

La Princesse Astrid, Représentante du Roi des Belges, se trouve au Maroc à la tête d’une forte délégation de son pays, composée de plusieurs ministres fédéraux et régionaux et quelque 400 opérateurs économiques représentant plus de 250 sociétés.

Cette mission a pour principal objectif d’insuffler une nouvelle dynamique aux relations économiques des deux pays. Outre la tenue du forum maroco-belge, de séminaires et de rencontres B2B, cet événement sera marqué par la signature entre les deux parties d’une vingtaine d’accords dans divers secteurs.

Rédaction Infomédiaire