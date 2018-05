Infomédiaire Maroc – La définition d’un cadre de coopération entre le Maroc et le Fonds Verts pour le Climat (FVC) dans le domaine de l’énergie a été au centre d’entretiens entre le ministre de l’Énergie, des Mines et du Développement durable, Aziz Rabbah et le directeur exécutif du FVC, Howard Bamsey.

Lors de cette entrevue, Bamsey a indiqué que le FVC est aujourd’hui le seul mécanisme financier opérationnel au profit des projets en matière de lutte contre le changement climatique, notant que le Maroc est devenu le 1er pays africain à bénéficier du Fonds.

Et eu égard à l’intérêt accordé par le FVC au secteur de l’énergie du Maroc, il a été convenu d’organiser des ateliers avec les partenaires du secteur, afin de clarifier les besoins et d’établir les requêtes à adresser au Fonds, a-t-il fait savoir, ajoutant que ces ateliers serviront d’espaces de concertation et de diffusion d’informations portant sur les mécanismes mis en place pour un emploi le mieux approprié des rétributions pouvant être allouées.

