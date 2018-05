Infomédiaire Maroc – Des investissements estimés à 500 millions de dirhams (MDH) seront mobilisés pour le financement des travaux de réhabilitation et d’élargissement des entrées et des principaux boulevards de la ville de Fès.

Ce projet, objet d’une convention de partenariat adoptée récemment par le conseil communal de Fès, s’inscrit dans le cadre du programme de réhabilitation et d’élargissement des artères de la ville de Fès (2018-2022) et intervient en application des orientations royales visant le développement du tissu urbain des villes pour répondre aux attentes de la population.

Elaboré par le ministère de l’intérieur (direction générale des collectivités locales), la wilaya, la préfecture et la commune de Fès et la société Al Omrane-Fès, le projet de convention de partenariat porte sur la réalisation des travaux de mise à niveau urbaine, le renforcement des réseaux de l’assainissement liquide et de l’éclairage public et le réaménagement des grandes places.

Rédaction Infomédiaire