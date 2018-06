Infomediaire Maroc – C’est officiel, CBI, l’intégrateur global de solutions informatiques, a dévoilé sa nouvelle marque Cloud, et lancé sa Marketplace. ‘‘Agil4FUTUR’’, c’est son nom, abrite désormais une offre complète de produits, solutions et services Cloud packagés.

A travers ‘‘Agil4FUTUR’’, CBI propose un panel des technologies Cloud les plus performantes, Microsoft Office 365, Microsoft Exchange Online, Microsoft Azure, Cisco Meraki, Fortinet, Kaspersky, Symantec et met au service de ses clients, son expertise d’intégrateur pour délivrer avec succès leurs projets Cloud, de bout en bout. Il apporte des services de conseil, intégration, migration, infogérance, support de proximité et transfert de compétences, devenant le point de contact de référence, qui connait leur système d’information, pour tous

leurs services Cloud.

Collaboration, Networking, Infrastructure, Sécurité informatique et Développement d’applications, tout y est pour accompagner la stratégie numérique des entreprises. Une offre qui s’enrichira continuellement pour suivre les besoins et évolutions du marché.

Déclaration :

– ‘‘A travers notre Marketplace ‘‘Agil4FUTUR’’, nous permettons à nos clients d’accéder à des solutions à haute valeur ajoutée, génératrices de performance, sans investissement lourd, avec un support et un accompagnement locaux. Pour leur simplifier le Cloud, nous avons mis

en place une plateforme qui leur est dédiée, afin de piloter et gérer au mieux leurs services Cloud’’.

Khaled Benjelloun, Directeur Développement Produits et Services de CBI.

Rédaction Infomediaire.