A l’occasion de son 10ème anniversaire, le Club des Femmes Administrateurs au Maroc (CFA) a organisé le mercredi 16 novembre 2022, à l’Auditorium de l’ESCA, Casablanca, une conférence sur le thème « Les engagements ESG pour une gouvernance responsable et durable des entreprises des secteurs public et privé ».

Aujourd’hui, une priorité stratégique émerge pour les administrateurs, celle de la Responsabilité Sociétale des Entreprises. C’est dans cette perspective que CFA a défini sa raison d’être qui est de « Développer une communauté influente de femmes leaders ceuvrant pour une gouvernance performante, responsable et durable » et a choisi le thème de la Conférence qui a ponctué ses 10 années d’existence.

Nadia Fettah, Ministre de l’Economie et des Finances et Nezha Hayat, Présidente de l’AMMC et première Présidente de CFA, ainsi que Chakib Alj, Président de la CGEM, ont assuré l’ouverture de la conférence.

Ont suivi les interventions de Driss Benhima, ancien ministre, intervenant sur la gouvernance du secteur public et celles de Leila Rhiwi, représentant ONU femmes, exposant les Objectifs du développement durable susceptibles de guider les orientations ESG de l’Entreprise, et Hajbouha Zoubeir, membre du CESE, contextualisant les enjeux ESG pour l’Entreprise marocaine,

Floriane de Saint Pierre, Présidente de Ethics & Boards, a ensuite présenté le Baromètre de Gouvernance Responsable comme outil d’appréciation l’état de l’art, l’approche déclarative promue par la loi et les codes pour une Gouvernance Responsable étant indissociable de son évaluation et devant être complétée par des instruments qui en mesurent l’impact.

Ait Benzaitar, directeur général de Menara Holding, labellisée RSE par la CGEM, a illustré l’appropriation des enjeux RSE/ESG par l’entreprise ainsi que l’apport de la labellisation pour son activité.

Les riches débats qui ont suivi ces présentations de haute teneur ont confirmé l’intérêt et la maturité de l’audience au regard du thème de la conférence.

Amina Figuigui, Présidente de CFA, a clôturé la rencontre en annonçant la mise en place prochaine d’un baromètre de Gouvernance Responsable au Maroc, qui sera le fruit d’un partenariat entre CFA, la CGEM, I’IMA (Institut Marocain des Administrateurs) et Ethics & Boards.