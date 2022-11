Dans le cadre de la politique de la transition numérique, La ville d’Agadir accueille la première édition du salon africain d’E-commerce « E-Markets Expo.

« E-Markets Expo » est le premier salon d’E-commerce visant à rassembler toute l’Afrique afin créer un espace de rencontre entre des porteurs de projets e-commerce et des sociétés marocaines, africaines et internationales appartenant aux différents secteurs d’activité.

Cet événement a pour but de créer de nouveaux emplois pour les jeunes et d’accompagner les startups et jeunes entrepreneurs.

Dans une déclaration à la MAP, Issam Feryati, fondateur de ce salon, a indiqué que cet événement ambitionne de réunir les porteurs de projets e-commerce et des entreprises opérant dans les différents domaines.

Et d’ajouter que ce salon vise également à contribuer à la promotion du commerce électronique qui a connu un essor considérable durant la crise sanitaire liée à la propagation de la pandémie de la Covid-19.

Ce salon est organisé sous forme d’expositions des porteurs de projets, des conférences aussi bien en présentiel qu’en distanciel.

Il est marqué par la présence des conférenciers spécialistes du domaine de l’e-commerce, ainsi que de diverses formations se rapportant à l’e-commerce et le marketing digital.

A rappeler que le marché africain d’e-commerce est en développement exponentiel, impliquant le commerce B2B et B2C. Les estimations indiquent que pas moins de 264 start-ups sont opérationnelles dans l’e-commerce à travers le continent et qui sont actives dans au moins 23 pays.

Cela représente un potentiel d’emploi important, avec des marchés en ligne qui devraient générer environ 3 millions d’emplois d’ici 2025.