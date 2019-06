La plateforme marocaine de billetterie intelligente ‘‘Guichet.ma’’, lancée il y a à peine un an, consolide se présence et fait son entrée dans le sport par la grande porte. Elle vient de décrocher le marché du déploiement et de la gestion de l’abonnement en ligne du club Raja Club Athletic. A noter que c’est la première fois qu’un club marocain se lance dans le chantier de la digitalisation de l’abonnement. Toute la solution et le processus ont été pensés et déployés par les équipes de Guichet.ma.

Les premiers chiffres sont impressionnants! 1 minute = 1 commande

Dès le lancement de l’opération, le 19 juin 2019, à 20h, le site Guichet.ma a atteint des records de visite : Plus de 5 000 visiteurs uniques par jour. Le nombre d’inscriptions s’élève à 1 500. Tendance lourde : 1 minute = 1 commande. L’objectif du Raja est d’atteindre 20 000 abonnements pour la saison 2019-2020. Ces chiffres démontrent que les fans du sport sont prêts à payer en ligne et font confiance dans le e-commerce.

Il faut espérer que le chantier de la digitalisation de l’abonnement lancé par le Raja créera de l’émulation au niveau des clubs et de l’ensemble des parties prenantes pour une gestion moderne de la billetterie. L’objectif premier étant de garantir le confort du public marocain. La transformation digitale de l’abonnement permet de gagner en efficacité et en transparence.