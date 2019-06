{"id":103,"instanceName":"CDG","videos":[{"videoType":"youtube","title":"","description":"","info":"","thumbImg":"http:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/CDGrabat.png","youtubeID":"7_LWpRPukDU","prerollAD":"no","prerollGotoLink":"prerollGotoLink","preroll_mp4":"preroll_mp4","prerollSkipTimer":"prerollSkipTimer","midrollAD":"no","midrollAD_displayTime":"midrollAD_displayTime","midrollGotoLink":"midrollGotoLink","midroll_mp4":"midroll_mp4","midrollSkipTimer":"midrollSkipTimer","postrollAD":"no","postrollGotoLink":"postrollGotoLink","postroll_mp4":"postroll_mp4","postrollSkipTimer":"postrollSkipTimer","popupAdShow":"no","popupImg":"popupImg","popupAdStartTime":"popupAdStartTime","popupAdEndTime":"popupAdEndTime","popupAdGoToLink":"popupAdGoToLink"}],"instanceTheme":"dark","playerLayout":"fitToContainer","videoPlayerWidth":1006,"videoPlayerHeight":420,"videoRatio":1.77777777777999990149737641331739723682403564453125,"videoRatioStretch":false,"videoPlayerShadow":"effect3","colorAccent":"#cc181e","posterImg":"","posterImgOnVideoFinish":"","logoShow":"Yes","logoPath":"","logoPosition":"bottom-right","logoClickable":"Yes","logoGoToLink":"","allowSkipAd":true,"advertisementTitle":"Advertisement","skipAdvertisementText":"Ignorer la publicit\u00e9","skipAdText":"Vous pouvez ignorer cette annonce dans","playBtnTooltipTxt":"Play","pauseBtnTooltipTxt":"Pause","rewindBtnTooltipTxt":"Rewind","downloadVideoBtnTooltipTxt":"Download video","qualityBtnOpenedTooltipTxt":"Close settings","qualityBtnClosedTooltipTxt":"Settings","muteBtnTooltipTxt":"Mute","unmuteBtnTooltipTxt":"Unmute","fullscreenBtnTooltipTxt":"Fullscreen","exitFullscreenBtnTooltipTxt":"Exit fullscreen","infoBtnTooltipTxt":"Show info","embedBtnTooltipTxt":"Embed","shareBtnTooltipTxt":"Share","volumeTooltipTxt":"Volume","playlistBtnClosedTooltipTxt":"[closed]","playlistBtnOpenedTooltipTxt":"Hide playlist","facebookBtnTooltipTxt":"Share on Facebook","twitterBtnTooltipTxt":"Share on Twitter","googlePlusBtnTooltipTxt":"Share on Google+","lastBtnTooltipTxt":"Go to last video","firstBtnTooltipTxt":"Go to first video","nextBtnTooltipTxt":"Play next video","previousBtnTooltipTxt":"Play previous video","shuffleBtnOnTooltipTxt":"Shuffle on","shuffleBtnOffTooltipTxt":"Shuffle off","nowPlayingTooltipTxt":"NOW PLAYING","embedWindowTitle1":"SHARE THIS PLAYER:","embedWindowTitle2":"EMBED THIS VIDEO IN YOUR SITE:","embedWindowTitle3":"SHARE LINK TO THIS PLAYER:","lightBox":false,"lightBoxAutoplay":false,"lightBoxThumbnail":"","lightBoxThumbnailWidth":400,"lightBoxThumbnailHeight":220,"lightBoxCloseOnOutsideClick":true,"onFinish":"Stop video","autoplay":false,"loadRandomVideoOnStart":"No","shuffle":"No","playlist":"Off","playlistBehaviourOnPageload":"opened (default)","playlistScrollType":"light","preloadSelfHosted":"none","hideVideoSource":false,"showAllControls":true,"rightClickMenu":true,"autohideControls":2,"hideControlsOnMouseOut":"No","fullscreen":"Fullscreen native","nowPlayingText":"Yes","infoShow":"No","shareShow":"Yes","facebookShow":"Yes","twitterShow":"Yes","mailShow":"No","facebookShareName":"Infomediaite TV","facebookShareLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","facebookShareDescription":"","facebookSharePicture":"http:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/infotv.jpg","twitterText":"Infomediaite TV","twitterLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","twitterHashtags":"Infomediaite TV","twitterVia":"Infomediaite TV","googlePlus":"","embedShow":"No","embedCodeSrc":"","embedCodeW":746,"embedCodeH":420,"embedShareLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","youtubeControls":"default controls","youtubeSkin":"dark","youtubeColor":"red","youtubeQuality":"highres","youtubeShowRelatedVideos":"No","vimeoColor":"00adef","showGlobalPrerollAds":false,"globalPrerollAds":"","globalPrerollAdsSkipTimer":5,"globalPrerollAdsGotoLink":"","videoType":"YouTube","submit":"Save Changes","youtubeChannelID":"UCQyCGV3PgSuRK20EXm3TZqQ","googleAnalyticsTrackingCode":"","iOSPlaysinline":true,"floatPlayerOutsideViewport":false,"rootFolder":"https:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/plugins\/Elite-video-player\/"}

CDG Prévoyance a organisé à Rabat une nouvelle édition de son forum dédié à la prévoyance et à la retraite, sous le thème « NOTRE RAPPORT À NOTRE RETRAITE ET À NOS AINÉS ».

Cet évènement, qui a connu la participation d’éminentes personnalités et de prestigieux experts, s’est articulé autour de deux problématiques majeures, la première se rapportant au rapport des jeunes actifs à la préparation de leurs projets de retraite, et la seconde au changement socio démographique et économique lié à la nucléarisation des ménages.

En effet, au moment où le débat national sur la retraite est prédominé par les questions techniques en lien, notamment avec le processus de la réforme, la CDG a fait le choix d’aborder cette thématique à travers le prisme anthropologique et social, tout aussi important pour la construction d’un écosystème des retraites équitable, juste et durable.

Des problématiques complexes dans une société en pleine mutation

Pour apporter un éclairage permettant de comprendre ces problématiques et leurs solutions potentielles, le thème de cette édition du Forum CDG Prévoyance a abordé la question du rapport aux aînés, tout en incluant des indicateurs clés, tels que les changements démographiques liés à l’amélioration de la qualité de vie des citoyennes et citoyens marocains, ou encore l’évolution des structures familiales vers des fonctionnements moins solidaires.

En 2017, seulement 1 marocain sur 5 parmi la population âgée de plus de 60 ans bénéficie d’une pension de retraite

Près de 2,8 millions de citoyennes et citoyens marocains ne disposent pas de pension de retraite. Une frange de la société dont la vulnérabilité est accentuée par le fléchissement de l’état de santé, la transition des structures familiales vers des modèles plus nucléaires et la précarité due à l’arrêt de l’activité. Cet état des lieux souligne la faiblesse de la couverture d’une catégorie démographique en pleine croissance, et met la lumière sur le défi que représente l’extension du taux de couverture de cette population vulnérable pour le secteur des retraites.

Les orientations nationales dressent un cadre clair pour réaliser cette extension. En effet, le secteur des retraites a amorcé depuis plusieurs années un vaste processus de réforme visant à structurer et à apporter de la cohérence au secteur et à étendre la couverture du risque vieillesse au sein de la population active occupée.

Imaginer sa retraite quand on est jeune

Rares sont les jeunes actifs qui se préoccupent de planifier leur retraite, et de plus en plus de jeunes professionnels s’interrogent sur la capacité du système de retraite actuel à leur fournir une retraite suffisante une fois retraités. Cette réticence à investir dans un lendemain qui paraît lointain et le manque de confiance dans le modèle de retraite sont deux paramètres qui ont été également abordés lors du Forum CDG Prévoyance. Par ailleurs, ils marquent plus que jamais la nécessité de la mise en place d’une politique destinée à concilier les impératifs et les besoins de deux catégories sociales liées par le pacte intergénérationnel qui forme l’essence même du système de la retraite.

Que faire pour encourager le développement de l’épargne chez les jeunes ?

Il faut donc inciter ces jeunes actifs à entreprendre les démarches nécessaires afin de bien préparer leur retraite et leur faire prendre conscience sur les décisions et les choix à faire afin, d’anticiper sur les changements qui vont advenir dans la vie du futur retraité.

Par ailleurs, CDG Prévoyance ambitionne de mettre en place une enquête à l’échelle nationale, complémentaire des dispositifs statistiques déjà en place et dont les résultats permettraient de mieux qualifier les conditions des personnes âgées et les besoins qui en découlent, les leviers de l’épargne, les disparités régionales et la nature des relations d’entraide entre générations.