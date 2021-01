Coca-Cola Maroc rencontre un franc succès avec sa campagne “#B7AL_JAMAIS”, la première lancée par la compagnie depuis l’apparition de la Covid-19. Conçue comme un acte optimiste qui capitalise sur tout ce que nous avons appris ensemble au cours de cette période difficile, “#B7AL_JAMAIS” célèbre l’ouverture, la solidarité et une résilience à toute épreuve pour construire un avenir meilleur en se protégeant et en se soutenant mutuellement.

Pour porter cette campagne, Coca-Cola Maroc a choisi de collaborer avec l’icône de la chanson marocaine DOUZI qui a donné sa voix à une version revisitée de la célèbre chanson Zina. Véritable hymne de l’espoir auprès de tous, les paroles transportent vers un monde plein d’espoir, de renouveau et de partage. Un succès qui affiche à jour près de 10 millions de vues sur les réseaux sociaux.

Pour rappel, fidèle à ses valeurs de partage et de proximité, Coca-Cola a remis plus de 120 millions USD de dons à travers le monde afin de soutenir des organisations d’aide avec ses partenaires embouteilleurs et la Fondation Coca-Cola.

Au Maroc, une partie de cet argent a été apportée au Fonds Covid-19, ainsi qu’une contribution en nature aux personnes engagées en première ligne, hôpitaux, sûreté nationale et forces armées royales. Au total, 530.000 litres de boissons ont ainsi été distribués gracieusement et des équipements de protection contre le coronavirus ont été apportés dans 20.000 points de vente.

Lors du mois sacré de Ramadan, dans le cadre de la 17e année consécutive de son initiative citoyenne Dar L’ftour, Coca-Cola Maroc s’est également appuyé sur la capacité de ses flottes afin d’accéder à des zones éloignées des centres urbains pour distribuer plus de 36.000 paniers.