La direction régionale des eaux et forêts et de la lutte contre la désertification (DREFLCD) du Nord-Est a donné le coup d’envoi à la campagne de reboisement 2020/2021, programmée sur une superficie totale de 4.700 ha, avec un coût global de 34 millions de dirhams.

S’inscrivant dans le cadre de la déclinaison régionale de la “stratégie Forêts du Maroc 2020-2030”, le programme de reboisement en cours rejoint les objectifs de restauration des écosystèmes forestiers naturels de cèdre de l’Atlas, de chêne-liège et de thuya sur une superficie de 1.300 ha, au même titre que l’extension des plantations de protection des sols dans les zones vulnérables à l’érosion hydrique et de production à long terme de bois d’œuvre résineux, de service et de bois énergie sur 3.000 ha, indique un communiqué de la DREFLCD.

Ce programme est augmenté par l’aménagement des parcs sylvo-pastoraux de 400ha, d’une part, et la consolidation des plantations anciennes sur 2.900ha, d’autre part.

Sur le plan territorial, la direction relève que les travaux de plantation concernent 54 périmètres de reboisement, de régénération assistée et d’amélioration sylvopastorale identifiées sur la base des plans de gestion des forêts et des parcours forestiers, ainsi que des bassins versants.

Ces périmètres relèvent du ressort provincial de Taza (2.330 ha), soit l’équivalent de 50pc du programme régional, d’Al Hoceïma avec 910 ha, suivi de Guercif avec 800 ha et de Taounate pour 594 ha.

De surcroît, la DREFLCD du Nord-Est a assuré la production de 3,3 millions de plants forestiers adaptés aux conditions pédo-climatiques des périmètres retenus.

Cette production est réalisée dans les 5 pépinières de la région, en l’occurrence, Bouhlou, Bab Azhar et El Kifane (Province de Taza), Targuist (Province d’Al hoceïma) et Tahar Souk (Province de Taounate), comme elle concerne 10 espèces, dont 7 sont destinées à pourvoir les périmètres de cette campagne. Les autres espèces sont dédiées à appuyer les programmes de promotion de l’arbre au profit des agriculteurs, des associations environnementales et des écoles.

En appui au déroulement de cette campagne de reboisement, la direction régionale assure que les espaces forestiers restaurés seraient mis en défens contre l’octroi d’une prime annuelle de compensation aux bénéfices des usagers résidents organisés en association ou coopératives autour des parcs sylvo-pastoraux aménagés.

A ce niveau, la DREFLCD du Nord-Est a concouru, depuis l’entrée en vigueur de cette incitation, à l’organisation de 33 associations/coopératives autour d’une superficie totale de mise en défens sylvicole de l’ordre de 19.495 ha correspondant à une prime annuelle de l’équivalent de 5 millions de DH versée aux fonds desdites organisations d’usagers.

‘’La réalisation de ces travaux est non seulement une opportunité de faire progresser l’organisation des usagers à l’échelon des massifs forestiers, mais constitue également une occasion d’offre de journées de travail importante en milieu rural et surtout de montagne ainsi qu’à la dynamisation de la profession forestière au niveau local’’, souligne la même source, estimant que les retombées de ces mesures sont ‘’hautement perceptibles dans l’atténuation des effets socio-économiques générées par la pandémie covid-19’’.

D’après la direction régionale des eaux et forêts, la gageure de ce programme est appelée à être renforcée dans le cadre de la stratégie “Forêts du Maroc 2020-2030”, qui insufflera une ‘’réelle dynamique’’ dans l’extension des reboisements à l’échelle de la région forestière du Nord-Est en s’attelant à restaurer le couvert forestier sur une superficie de l’ordre de 57.000 ha à l’horizon 2030.