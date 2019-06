Code de la route : Un hashtag sensibilise les Marocains

Au Maroc, trop de personnes appliquent leur propre code de la route. C’est pourquoi, l’initiative #CODEWAHED a été lancée pour rappeler qu’un seul et unique code de la route doit être respecté pour la sécurité de tous ! Objectif : mobiliser le plus grand nombre pour signer un « pacte digital » et limiter les drames de la route. Nous faisons de l’objectif national de diminuer de moitié les décès à horizon 2026. Plus #CODEWAHED sera relayé, plus il contribuera à réduire les comportements routiers dangereux.